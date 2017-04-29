У Києві невідомі відібрали два пістолета Макарова у фельд'єгерів

У Києві невідомі озброєні люди відібрали два пістолета Макарова у співробітників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів, у місті введено оперативний план "Сирена".

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Як сьогодні повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполиции в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався вчора ввечері на платформі центрального залізничного вокзалу.

"Близько 21:45 правоохоронці отримали інформацію, що невідомі особи на платформі залізничного вокзалу напали на трьох працівників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів. При цьому зловмисники відібрали у чоловіків кілька сумок з кореспонденцією і два пістолети Макарова. Після скоєного правопорушники зникли з місця події на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Зі слів потерпілих, нападники були в чорному одязі і мали при собі зброю. Зловмисники завдали працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного з них госпіталізували.

Тривають оперативно-розшукові заходи по затриманню підозрюваних.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення Солом'янського управління поліції.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.