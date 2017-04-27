У Херсоні затримано групу злочинців, які вкрали у потерпілого 270 тисяч доларів

У Херсоні миколаївські працівники поліції затримали групу чоловіків, які із застосуванням зброї відібрали у миколаївця майже 270 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, підозрюваних затримали 25 квітня.

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"У супроводі спецпризначенців до м. Херсон на затримання усіх нападників відправились більш ніж 40 працівників поліції", - повідомили у відомстві.

В поліції зазначають, що злочинці затримувались одночасно за місцями свого мешкання.

"У ході обшуків, що проводились у житлових приміщеннях, гаражі та транспортних засобах, правоохоронці вилучили частину відібраних у потерпілого грошових коштів: більш ніж 190 тис. доларів США, понад 2,5 тис. євро та близько 20 тис. грн, знаряддя злочину, наркотичні засоби, новопридбані техніку та ювелірні вироби, одяг, у якому зловмисники були під час розбійного нападу, документацію тощо", - повідомили в поліції.

24 березня у під’їзді будинку на пр. Центральний двоє невідомих, обличчя яких були закриті масками з прорізями для очей, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, відібрали у 29-річного місцевого жителя рюкзак із грошима.

"Завдані збитки потерпілий оцінив у 200 тисяч гривень і тільки пізніше стало відомо, що сума коштів була набагато більшою, адже постраждалий повинен був лише доставити гроші підприємцю, не вдаючись у подробиці про їх кількість. Насправді ж у розпорядженні злочинців опинились 267 500 доларів США", - повідомили в поліції.

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У зв’язку з тим, що на потерпілого злочинці чекали вже біля дверей квартири підприємця, правоохоронці шукали нападників серед тих, хто міг знати про заплановане доставляння грошей.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який обґрунтовано підозрювався у причетності до скоєння вказаних кримінальних дій. Виявилось, що незадовго до нападу організатор злочину посварився із підприємцем, на якого працював, та був у подальшому звільнений. Проте знання чоловіка щодо певних нюансів колишньої роботи дали йому змогу довідатись інформацію про строки та умови передачі грошей екс-роботодавцю.

Для реалізації свого злочинного задуму житель Херсону залучив знайомих - земляків, 38-ми та 43-х років. Після «вдалої операції» усі поділили між собою чужі гроші та розпорядились ними по-різному: хтось швидко придбав автомобіль, хтось, не зволікаючи, - гаражне приміщення, дехто витрачати кошти не квапився, а ось організатор нападу вклав відібрані долари у розвиток власного новоствореного бізнесу.

Слідчими Центрального відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розслідуються матеріали кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій», що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.