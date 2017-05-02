В Одесі відкрили доступ на Куликове поле

В Одесі сьогодні, 2 травня, відкрили доступ на Куликове поле. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«Станом на 8.30 в Одесі відкрили всі пропускні проходи на Куликове поле. Прохід на цю територію здійснюється виключно через рамки металодетекторів», - сказали у відділі.

Зазначається, що з метою недопущення масових заворушень по периметру і по всій території Куликового поля патрулюють поліцейські наряди і військовослужбовці Національної гвардії України.

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Тут же знаходяться перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, начальник Головного управління Нацполиции в Одеській області Дмитро Головін, керівник управління СБУ в області Сергій Батраков.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на травневі свята правоохоронці посилили заходи безпеки. У місто прибули додаткові поліцейські спецпідрозділи з Києва і Дніпра. Раніше заявлялося, що громадський порядок на травневі свята в місті будуть забезпечувати понад 3 тис. правоохоронців.

У ніч на 2 травня поліція закрила Куликове поле для перевірки.

Раніше 1 травня вночі неподалік від Куликова поля був виявлений рюкзак з боєприпасами.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення 2 травня 2014 року. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), до інших застосовані інші заходи.