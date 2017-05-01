В Одесі вночі закриють доступ на територію Куликова поля

В Одесі в ніч на 2 травня закриють доступ на територію Куликова поля. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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"Згідно з планом заходів забезпечення громадського порядку, сьогодні вночі територія Куликова поля буде закрита для перевірки відповідними службами", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з ранку 2 травня доступ громадян на площу буде надаватися через два пропускних пункти, обладнаними рамками детекторів - з вулиці Канатній і з боку Італійського бульвару.

"З 7 до 22 години 2 травня тимчасово буде обмежено рух приватного транспорту в центральних районах міста поруч з Куликовим полем і у Соборній та Грецької площі", - додали в главку.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правопорядок, вести себе коректно і толерантно, не провокувати співробітників правоохоронних органів, а навпаки максимально сприяти їм у забезпеченні громадської безпеки.

"Всі дії поліції продиктовані необхідністю збереження спокою, як для одеситів, так і для гостей міста", - наголошують у відділі комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на травневі свята правоохоронці посилили заходи безпеки. Раніше заявлялося, що громадський порядок на травневі свята в місті будуть забезпечувати понад 3 тисячі правоохоронців.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

В даний час в Малиновському райсуді розглядаються епізоди виробництва про масові заворушення 2 травня 2014 року. На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), до інших застосовані інші заходи.