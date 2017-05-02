В Одесі жінка спробувала пройти на Куликове поле з "георгієвською" стрічкою

В річницю трагедії 2 травня в Одесі жінка намагалася пройти на Куликове поле з георгієвською стрічкою. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Одеси.

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"Нарядом патрульної поліції було зафіксовано один випадок носіння громадянкою т.зв. георгіївської стрічки. З жінкою було проведено роз’яснювальну роботу, стрічку вилучено", - повідомили у поліції.

Сьогодні в Одесі охорону публічного порядку забезпечують більше 2000 осіб. У зв’язку з масовим прибуттям громадян, на території Куликового поля організовано посилений режим патрулювання та пропуску. Вся територія Куликового поля перекрита нарядами поліції, для зручності пересування громадян організовано пішохідну зону.

"Вказані заходи вживаються, щоб убезпечити осіб, які прийшли до Будинку профспілок вшанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року та покласти квіти. На даний момент ситуація стабільна та контрольована", - пояснили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні посилені заходи безпеки у зв'язку з третьою річницею масових заворушень, що відбулися 2 травня 2014 року, в результаті яких загинули 48 осіб, постраждали близько 300. До міста прибули додаткові поліцейські спецпідрозділи з Києва і Дніпра. Сили правоохоронців зосереджені, в основному, в місцях подій трирічної давності – на Соборній площі та Куликовому полі.