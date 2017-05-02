В Одесі в річницю трагедії 2 травня невідомі "замінували" два університети

В Одесі поліція перевіряє інформацію про мінування будівель національного університету імені Мечникова і політехнічного університету.

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Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції України, о 10.30 до поліції зателефонував невідомий і повідомив про замінування університету ім. Мечникова, а за чотири хвилини надійшло ще одне повідомлення про мінування політехнічного університету. На місці працюють фахівці-вибухотехніки і слідчо-оперативні групи поліції.

Зазначені виші розташовані на різних вулицях: політехнічний університет – на проспекті Шевченка (неподалік від Одеської ОДА), корпусу університету імені Мечникова розташовані на Дворянській вулиці і Французькому бульварі.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні посилено заходи безпеки у зв’язку з третіми роковинами масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року, внаслідок яких загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. До міста прибули додаткові поліцейські спецпідрозділи з Києва і Дніпра.