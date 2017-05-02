У центрі Одеси вшанували пам'ять українських патріотів, убитих 2 травня 2014 року (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 осіб зібралися на перетині вулиць Дерибасівської та Преображенської, де три роки тому сепаратисти застрелили Андрія Бірюкова та Ігоря Іванова, які стали першими жертвами масових заворушень 2 травня 2014 року.

На перетині цих вулиць люди створили своєрідний меморіал із квітів. На металевий ланцюг, що розмежовує пішохідну та проїжджі зони, пов'язали багато жовто-блакитних стрічок, поклали букети квітів. Тут же прикріпили портрети Іванова і Бірюкова. Поставили запалені лампадки.

Священик відслужив молебень. Присутні згадували активістів, говорили про них теплі слова, зазначаючи, що Іванов і Бірюков віддали життя за незалежність України, за вільну Одесу. Також читали вірші, присвячені загиблим патріотам.

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Люди періодично скандували: «Герої не вмирають! Вмирають вороги!», «Слава Україні!», «Слава героям 2 травня!» та інші. На місці трагічних подій вони разом виконали Державний Гімн України.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.