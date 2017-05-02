В одеському Будинку профспілок вибухівки не знайшли, людей знову пускають на Куликове поле

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, в результаті обстеження будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин, пристроїв або предметів фахівці не виявили.

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«В цілях забезпечення безпеки громадян на час перевірки правоохоронцями були евакуйовані громадяни, які перебували на території Куликова поля. В даний час доступ до Будинку профспілок відкрито», - зазначили в главку.

Вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності особи, причетної до хибних повідомлень про замінування.

Крім того, при евакуації людей з Куликова поля був затриманий чоловік, який агресивно поводився щодо до поліцейських і відмовлявся відійти. Про це повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

"Один із громадян почав вести себе агресивно стосовно поліцейських, він був затриманий за злісну непокору поліції. Зараз його доставили в один з територіальних відділів поліції. Надалі його діям буде дана правова кваліфікація", - сказав Тракало.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні посилені заходи безпеки у зв'язку з третьою річницею масових заворушень 2 травня 2014 року, в результаті яких загинуло 48 осіб та постраждали близько 300.

Через повідомлення про мінування Будинку профспілок з Куликового поля були евакуйовані люди, які зібралися з нагоди третьої річниці трагедії.