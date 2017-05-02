В Одесі затримано групу місцевих жителів, яких підозрюють у підготовці терактів і диверсій (відео)

В Одесі сьогодні правоохоронці затримали групу місцевих жителів, яких підозрюють у підготовці терактів і диверсій.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, вранці оперативники спецслужби із залученням спецпідрозділу «Альфа» затримали в Одесі групу місцевих жителів, які обґрунтовано підозрюються в підготовці терористичних актів, диверсій і провокацій.

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В даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Відзначається, що правоохоронні органи Одеської області працюють у повній взаємодії і не дозволять дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні посилені заходи безпеки у зв'язку з третьою річницею масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року, в результаті яких загинули 48 осіб, постраждали близько 300. До міста прибули додаткові поліцейські спецпідрозділи з Києва і Дніпра. Сили правоохоронців зосереджені, в основному, в місцях подій трирічної давності – на Соборній площі та Куликовому полі.