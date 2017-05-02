У поліції повідомляють, що на даний момент ситуація в Одесі стабільна та контрольована

На даний момент ситуація в Одесі стабільна та контрольована

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, про це поінформував начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Ігор Бабич.

За його словами, найбільше громадян на Куликовому полі правоохоронці очікують ближче до обіду. Всі локації перекриті нарядами поліції та Нацгвардії.

Бабич зазначив, що атмосфера в Одесі на даний час є позитивною. Громадяни, які виявили бажання покласти квіти на знак пошани до загиблих на Куликовому полі, мають змогу це зробити, пройшовши через аркові металошукачі. При цьому правоохоронці оглядають речі відвідувачів, а за необхідності – проводять поверхневий огляд самих відвідувачів.

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До гарантування безпеки учасників заходів в Одесі залучено місцевий гарнізон поліції, а також підрозділи спеціального призначення з Дніпра і Києва. Також до Одеси прибули додаткові екіпажі патрульної поліції з Києва та інших регіонів. Всього охорону публічного порядку в Одесі забезпечує понад 3 тис. правоохоронців.

«Ці заходи спрямовані, в першу чергу, на те, щоб виключити можливе вчинення якихось провокацій, терористичних актів. Режимна зона визначена з урахуванням подій минулого року, коли була інформація про мінування. На даний час ми говоримо про те, що територія безпечна. Вибухотехніки пройшли і підтвердили цю інформацію», – зазначив Бабич.

Поки що поліцейські зафіксували лише один незначний випадок: наряд патрульної поліції затримав жінку з так званою «георгіївською стрічкою». З жінкою було проведено роз’яснювальну роботу, стрічку вилучено.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.