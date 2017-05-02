В Одесі відслужили молебень в пам'ять про загиблих патріотів

У центрі Одеси представники різних релігійних християнських конфесій відслужили молебень в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року, під час Революції Гідності і в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, понад 300 людей зібралися близько 18.00 на Грецькій площі, де 2 травня 2014 року почалися масові заворушення, в результаті яких в місті загинули 48 чоловік. Люди прийшли з прапорами України, квітами, багато хто пов'язав на плечі жовто-сині полотнища.

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У міжконфесійному молебні взяли участь близько десяти представників духовенства, зокрема, УПЦ КП, Греко-католицької та Вірменської церков.

Під час меморіального заходу люди схилили прапори на древках, багато хто став на коліна.

Представники духовенства відзначали, що моляться за всіх загиблих – у центрі міста та на Куликовому полі, за всіх, хто віддав життя за незалежність України – учасників Революції Гідності й АТО.

Виступаючі відзначали, що незалежність колись «дісталася нібито задарма, але зараз нам за неї доводиться платити» в окопах на сході країни.

Також прозвучав твір «Пливе кача», що стала музичним символом Майдану.

На Грецькій площі також розгорнута фотоекспозиція «Неоголошена війна», на якій представлені знімки, зроблені в зоні АТО.

Громадський порядок забезпечує велика кількість правоохоронців.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей.

Першими жертвами 2 травня 2014 року стали українські патріоти Андрій Бірюков та Ігор Іванов, які були застрелені в центрі Одеси.

Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.