Доба в АТО: 55 обстрілів з боку бойовиків, чотири поранених військових ЗСУ

За минулу добу бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, четверо військових ЗСУ отримали поранення, як повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку по позиціях поблизу Павлополя бойовики били з 120 мм мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї. З мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 і великокаліберних кулеметів вони обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Мар'їнки. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, кулеметів великих калібрів і стрілецької зброї терористи били по українських позиціях неподалік Гнутового.

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З 82 мм мінометів, гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів сепаратисти обстрілювали сили АТО в Красногорівці, а з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - у Водяному. З гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО в районах населених пунктів Талаківка, Широкіно, а з кулеметів великих калібрів - поблизу Новотроїцького. В районі Павлополя "працювали" снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї терористи накривали українські позиції біля Луганського. Міномети калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів і стрілецьку зброю бойовики застосовували по опорних пунктах сил АТО біля Авдіївки.

З 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських військових у Верхньоторецькому, а з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - по ЗСУ в Новгородському, Майорську, Зайцевому і шахті Бутівка.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів і кулеметів великих калібрів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах біля Новозванівки. Автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю терористи застосовували по позиціях поблизу населених пунктів Валуйське, Кримське, Малинове, Станиця Луганська.

"В окремих випадках, коли виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь", - заявили в штабі.