В Одесі під час заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня затримали 14 людей

В Одесі сьогодні за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримано 14 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

Він зазначив, що ці затримання проводилися впродовж дня. Із 14 осіб двоє затримані на Соборній площі, решта – на Куликовому полі. В одного із затриманих вилучено холодну зброю, виявлену металошукачем при спробі проходження чоловіка на Куликове поле.

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Стосовно 4 осіб складено адміністративні протоколи.

За даними Ярового, Куликове поле відвідали сьогодні близько 1,5 тис. осіб.

«В цілому правоохоронні органи впоралися з поставленим завданням із забезпечення громадської безпеки», - сказав Яровий.

Він відзначив, що посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відзначив, що всі правоохоронні органи спрацювали добре.

«Не допущено жодних провокацій, все пройшло мирно і спокійно», – сказав Степанов.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, правоохоронці працювали на випередження будь-яких правопорушень в Одесі. За його словами, поліцейські виявили, зокрема, два факти незаконного обігу наркотичних речовин, а на територію Куликового поля чоловік намагався пронести мачете.

«Всі ці факти зареєстровані в Журналі єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень», - сказав Головін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.