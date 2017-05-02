В Одесі під час заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня затримали 14 людей
Посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня.
В Одесі сьогодні за порушення громадського порядку на Куликовому полі та на Соборній площі затримано 14 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.
Він зазначив, що ці затримання проводилися впродовж дня. Із 14 осіб двоє затримані на Соборній площі, решта – на Куликовому полі. В одного із затриманих вилучено холодну зброю, виявлену металошукачем при спробі проходження чоловіка на Куликове поле.
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Стосовно 4 осіб складено адміністративні протоколи.
За даними Ярового, Куликове поле відвідали сьогодні близько 1,5 тис. осіб.
«В цілому правоохоронні органи впоралися з поставленим завданням із забезпечення громадської безпеки», - сказав Яровий.
Він відзначив, що посилені заходи безпеки в місті триватимуть до 17 травня.
Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов відзначив, що всі правоохоронні органи спрацювали добре.
«Не допущено жодних провокацій, все пройшло мирно і спокійно», – сказав Степанов.
Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін, правоохоронці працювали на випередження будь-яких правопорушень в Одесі. За його словами, поліцейські виявили, зокрема, два факти незаконного обігу наркотичних речовин, а на територію Куликового поля чоловік намагався пронести мачете.
«Всі ці факти зареєстровані в Журналі єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень», - сказав Головін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі були посилені заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня 2014 року.
Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.