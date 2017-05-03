Суд в окупованому Криму продовжив арешт трьом "українським диверсантам" до 8 липня

Київський районний суд анексованого Сімферополя продовжив арешт затриманим «українським диверсантам» Володимиру Дудку, Дмитру Штиблікову і Олексію Бессарабову на два місяці, до 8 липня.

Як повідомляє «Кримська правозахисна група», постанову про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у вівторок, 2 травня, винесла «суддя» Ольга Кузнєцова.

Читайте такожВ Криму суд заарештував на два місяці трьох "українських диверсантів" - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков і Володимир Дудко були затримані 9 листопада 2016 року в Севастополі.

У ФСБ РФ заявили, що вони були членами «диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України». Їх звинуватили в плануванні диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим.

Усі троє затриманих були експертами української неурядової організації «Центр «Номос», який закрили у 2014 році.