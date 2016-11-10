У Росії назвали імена затриманих в окупованому Криму "українських диверсантів"

Їхні імена, зокрема, назвало Федеральне агентство новин.

"Серед затриманих: Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович", - повідомляють пропагандисти з посиланням на свої джерела.

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Як повідомляв УНІАН, трьох людей, яких ФСБ РФ називає "українськими диверсантами", нібито суд заарештував в окупованому Севастополі.

10 листопада у ФСБ Росії заявили, що 9 листопада затримали в анексованому Севастополі чергових "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. Зокрема, зазначається, що затримані нібито є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

У Міноборони вже заявили, що "українських диверсантів" у Криму немає, а ФСБ черговий раз вводить всіх в оману.