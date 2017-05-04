У Львові Російський культурний центр виселили з орендованого приміщення

У Львові судові виконавці виселили Російський культурний центр з орендованого приміщення. Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини.

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«Перемога за нами. Щойно ми виселили Російське культурне товариство із приміщення на вул. Короленка, 1а. Ми це зробили, антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!», - заявив заступник голови облради Володимир Гірняк.

Довідка УНІАН. Російський культурний центр у Львові – організація російської діаспори у Львові та в західній Україні. Відкрився у 1996 році. Центр став першою з організацій такого напряму, створених на теренах СРСР, і тривалий час був єдиним на території України.

25 жовтня 2016 року Львівська облрада прийняла рішення про виселення Російського культурного центру з комунального приміщення на вулиці Короленка, 1А. У рішенні йдеться, що приміщення повернуть до власності комунальної установи «Нерухомість і майно», полагодять, після чого здадуть в оренду організаціям, що здійснюють діяльність, пов'язану з АТО.

Після цього представники російської спільноти у Львові звернулися до президента Петра Порошенка із закликом захистити від «сваволі депутатів і чиновників Львівщини».

7 грудня 2016 року Господарський суд Львівської області зобов'язав Російський культурний центр звільнити приміщення. Облрада вимагала в Російського культурного центру виїхати до 14 листопада. Оскільки центр цього не зробив, юристи облради подали позов про примусове виселення.

Тепер облрада планує провести конкурс на нового орендаря будівлі. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги або музей.