Завдяки матеріалам з листування громадянина Усовського, які ексклюзивно передали волонтерам хактивісти Українського кіберальянсу, вдалося дізнатися, що за акціями біля пам’ятника у польському селі Грушовичі стоїть Москва.

Осквернення цього монумента у серпні 2014 року було одним з епізодів російських провокацій у Польщі, на які Кремль виділив близько 100 тисяч євро, передає InformNapalm.

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На початку 2017 року Усовський знову планував зустріч зі своїми польськими "партнерами" для організації нових провокацій. Щоб зірвати ці провокації, активісти і волонтери виклали у відкритий доступ його листування з польськими націоналістами з обговоренням акцій біля пам’ятника у Грушовичах, це відтермінувало низку провокацій Москви.

"Провокації у Польщі планувалися людьми з оточення помічника президента РФ Владислава Суркова і керівника Інституту країн СНД, депутата Держдуми РФ Костянтина Затуліна, чия діяльність щедро оплачується "Газпромом", - йдеться у повідомленні волонтерів.

Як повідомляли ЗМІ, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".