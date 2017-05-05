У Києві з 8 травня розпочне роботу річковий трамвай до "Євробачення"

Із 8 травня у Києві розпочне роботу річковий трамвай, який з’єднає Поділ із місцем проведення пісенного конкурсу «Євробачення» неподалік від станції метро «Лівобережна».

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Річковий трамвай курсуватиме від причалу № 10 Річкового вокзалу (Поштова площа) до причалу «Микільська Слобідка» (біля Міжнародного виставкового центру).

Перший рейс відбудеться 8 травня о 19:00 від Поштової площі. Вартість квитка складатиме 50 грн в одну сторону, 80 грн – у дві сторони.

Проїзд акредитованих осіб і вболівальників із квитками – безкоштовний.

З розкладом руху річкового трамвайчику можна ознайомитися за посиланням https://kievcity.gov.ua/news/50315.html