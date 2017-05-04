Євробачення в Києві: квитки на півфінал почали продавати з величезною знижкою
16:01, 04 травня 2017Суспільство
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Станом на 16:00 на сайті бронювання доступні кілька сотень квитків зі знижкою 80%.
перший півфінал конкурсу відбудеться 9 травня / УНІАН
Побачити перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві наживо можна за 499 гривень. Така ціна вхідного квитка до більшості фан-зон вказана на сайті із бронювання.
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Організатори надали знижку до -80% або до -2000 гривень на квитки в усі відділення МВЦ на Лівобережній, окрім VIP-сектору. Станом на 16:00 на сайті бронювання доступні кілька сотень квитків.
Квитки на Євробачення почали продавати зі знижкою / Скріншот concert.ua
Цей етап шоу відбудеться дев'ятого травня о 22:00.
Як повідомляв УНІАН, станом на 29 квітня, за інформацією організаторів, було продано вже майже 33 тисячі квитків. Квиток на фінал коштував 2500 гривень.
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