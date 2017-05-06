Авдіївка знову з водою: електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

16:56, 06 травня 2017
Суспільство
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У МТОТ також поінформували, що електропостачання Авдіївки буде здійснюватися за новою лінії, яку запустять в роботу 9 травня.

Донецька фільтрувальна станція / golos.ua

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.Читайте такожУкраїна не припинятиме енергопостачання ОРДО до появи нової ЛЕП до Авдіївки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у Twitter.

«Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено», - йдеться у повідомленні.

Раніше у МТОТ поінформували, що електропостачання Авдіївки здійснюватиметься по новій лінії, яку запустять в роботу 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.

У зв’язку з цим водопостачання Авдіївки здійснювалося із запасів води в міському резервуарі.

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Теги: #Авдіїївка#Донецька фільтрувальна станція