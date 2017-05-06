Авдіївка знову з водою: електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено.Читайте такожУкраїна не припинятиме енергопостачання ОРДО до появи нової ЛЕП до Авдіївки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МТОТ) у Twitter.

«Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено», - йдеться у повідомленні.

Раніше у МТОТ поінформували, що електропостачання Авдіївки здійснюватиметься по новій лінії, яку запустять в роботу 9 травня.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.

У зв’язку з цим водопостачання Авдіївки здійснювалося із запасів води в міському резервуарі.