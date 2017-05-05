ДФС досі знеструмлена: вода жителям Авдіївки подається за графіком з міського резервуару

09:01, 05 травня 2017
Війна
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Подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести сьогодні за умов гарантії безпеки працівників.

Станом на 7-му ранку 5 травня електропостачання ДФС відсутнє / golos.ua

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції станом на сьогоднішній ранок відсутнє, водопостачання Авдіївки здійснюється згідно з графіком із запасів води в міському резервуарі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7-му ранку 5 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Водопостачання населенню здійснюється згідно графіку із запасів води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м. куб. 4 травня співробітниками ДТЕК здійснювалось обстеження ліній електропередач у м. Авдіївка – пошкоджень не виявлено», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що подальше обстеження високовольтної лінії електропередач планується провести 5 травня за умов гарантії безпеки працівників.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою Авдіївку.

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Теги: #водопостачання Авдіївки#вода в Авдіївці