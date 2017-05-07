У Києві сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття Євробачення-2017

Сьогодні у Києві відбудеться офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Як повідомляє прес-служба конкурсу, перед відкриттям о 17:00 відбудеться церемонія проходження червоною доріжкою, якою пройдуть усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць.

Доріжка буде розстелена перед Маріїнським палацом та буде найдовшою в історії конкурсу – 265 метрів. Червона доріжка поділена на спеціальні зони. У кожній з них делегації будуть зустрічати семеро ведучих. Праворуч від доріжки буде організовано робочу зону для медіа, а ліворуч – зону для гостей та фанатів, які прийдуть познайомитися з учасниками.

Вихід представників пісенного конкурсу відбуватиметься за абеткою та під музику з мотивами національних музичних творів країн, з яких прибули учасники делегацій. В кінці доріжки, на даху конгресно-виставкового центру "Парковий" делегації будуть урочисто перерізати стрічку та відпускати у небо прапори своїх країн.

Читайте такожЗалучать 16 тисяч правоохоронців: у поліції розповіли про охорону громадського порядку під час "Євробачення"

О 20:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу. Під час церемонії відкриття очікуються виступи дружини президента Марини Порошенко, Київського міського голови Віталія Кличка та супервайзера «Євробачення» Йон Ола Санд.

Спеціальними гостями стануть переможниця минулорічного конкурсу - Джамала, а також Олег Скрипка, гурт «Друга ріка» та переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана. Вони виступатимуть у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.