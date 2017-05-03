Євробачення-2017: стало відомо, скільки коштуватимуть виступи українських зірок у перервах конкурсу

На сайті публічних закупівель Prozorro з'явилася інформація про те, скільки коштуватимуть організаторам "Євробачення" виступи українських зірок Джамали, Руслани та гурту ONUKA.

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Найдорожчим виявився виступ Джамали - Фізична особа-підприємець Джамаладінова Сусана Амінівна отримає 985 500 гривень.

Переможниця "Євробачення-2004" співачка Руслана за виступ в інтервальних актах фіналу має отримати 393 652.

За спільний виступ із Національним академічним оркестром народних інструментів солістка гурту ONUKA (ФОП Жижченко Наталія Олександрівна) отримає 45 тисяч гривень, ще 45 тисяч планують заплатити оркестру, і майже 23 тисячі – співвласнику проекту ONUKA і чоловікові Нати Жижченко Євгену Філатову за мастеринг і пост-продакшн.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Україну прибули майже 400 учасників «Євробачення-2017» та членів їхніх команд.

62-й конкурс «Євробачення» пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал – 13 травня в Міжнародному виставковому центрі.