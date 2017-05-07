У Києві пройшла "червона доріжка" Євробачення-2017 (фоторепортаж)

Перед офіційною церемонією відкриття пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві відбувається червона доріжка, по якій проходять усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць.

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Її розташували перед Маріїнським палацом. Вихід представників пісенного конкурсу відбувається за абеткою.

В кінці доріжки, на даху конгресно-виставкового центру "Парковий", делегації будуть урочисто перерізати стрічку та відпускати у небо прапори своїх країн.

О 20.00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу. Під час церемонії відкриття очікуються виступи дружини президента Марини Порошенко, Київського міського голови Віталія Кличка та супервайзера «Євробачення» Йон Ола Санд.

Спеціальними гостями стануть переможниця минулорічного конкурсу - Джамала, а також Олег Скрипка, гурт «Друга ріка» та переможниця «Євробачення-2004» співачка Руслана. Вони виступатимуть у супроводі Національного оркестру народних інструментів України.

Перше шоу Євробачення-2017, під час якого виступлять 18 конкурсантів першого півфіналу, відбудеться вже завтра, 8 травня, о 22:00.