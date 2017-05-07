Євробачення-2017: Порошенко привітав українців з початком конкурсу (відео)

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців з нагоди офіційного старту «Євробачення-2017». Про це повідомляє прес-служба президента.

"Україна значно пізніше за інші країни приєдналася до цього конкурсу, але вже вдруге приймає «Євробачення» у себе. Перемога Руслани весною 2004 виявилася суголосною з першим проєвропейським Майданом. Тріумфальний виступ Джамали минулої весни у Стокгольмі знову привів «Євробачення» до Києва. Потужна міжнародна підтримка пісні «1944» стала знаком солідарності з кримсько-татарським народом. Чи не вперше на конкурсі перемогла пісня такого драматичного напруження", - зауважив він.

За словами Порошенка, увага сотень мільйонів телеглядачів усього світу буде в ці дні прикута саме до України, "до наших європейських прагнень, до нашої боротьби за свободу і незалежність"

"Так співпало, але стало глибоко символічним, що саме в дні Євробачення Рада Євросоюзу ухвалить фінальне рішення по безвізовому режиму. Запам’ятайте цю дату – 11 червня. З цієї дати громадяни України отримають можливість без віз подорожувати країнами Європейського Союзу. Це – перший вагомий результат тих реформ, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років", - зауважив президент.

"Яка б країна не виграла конкурс, він стане торжеством європейських цінностей, європейської єдності і солідарності. А Україна - це Європа. Без жодних сумнівів! Вітаю, вас, дорогі українці із європейською весною", - підсумував Порошенко.

Як відомо, у Києві сьогодні відбудеться офіційна церемонія відкриття Євробачення-2017. Україну на Євробаченні-2017 представлятиме гурт O.Torvald з піснею Time.