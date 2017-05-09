Бойовики "ЛНР" провели військовий парад в окупованому Луганську (фото)

Сьогодні в Луганську незаконна організація «ЛНР» провела парад військової техніки, приурочений до Дня перемоги у Другій світовій війні.

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За інформацією підконтрольних «ЛНР» ЗМІ, в параді було задіяно близько 100 одиниць техніки та озброєнь, у тому числі танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, пускові установки реактивної системи залпового вогню «Град», самохідні і буксирувані артилерійські установки, а також зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», передають "Новини Донбасу".

Після військового параду почалися дві ходи, які називалися «Безсмертний полк» і «Марш миру».

Нагадаємо, що військовий парад сьогодні також пройшов і в окупованому Донецьку.