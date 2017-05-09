"Парад до 9 Травня в Донецьку": на площу викотили "древній" літак, бойовиків називали героями (фото, відео)

13:52, 09 травня 2017
Суспільство
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Головну площу охороняють бойовики і спеціальні патрульні з червоними пов'язками, на яких написано "ДНР".

Новини Донбасу

У центрі окупованого проросійськими терористами Донецька пройшов військовий парад.

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У "параді" задіяно понад 50 одиниць військової техніки, повідомляють інформресурси бойовиків.

"Вперше за три роки на параді виставлено для демонстрації навчально-тренувальний літак марки L-29", - йдеться в повідомленні. (Літак чехословацького виробництва L-29 був основним навчально-тренувальним літаком країн-учасниць Організації Варшавського договору. Серійно вироблявся до 1973 року).

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

У зв'язку з акціями рух на центральних вулицях міста перекрито. Головну площу охороняють бойовики і спеціальні патрульні з червоними пов'язками, на яких написано "ДНР".

Також відбувся марш "Безсмертний полк" - люди несли фото загиблих у війні проти України терористів Олександра Немогая, Михайла Товстих (Гіві) та Арсена Павлова (Моторола).

Колону очолив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, пише ресурс бойовиків "ДАН".

Новини Донбасу
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Теги: #парад на Донбасі