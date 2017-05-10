Стала відома перша десятка фіналістів Євробачення-2017 (фоторепортаж)

У Києві відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

За право пройти до фіналу конкурсу боролися 18 виконавців, однак лише десять з них пройшли далі і зможуть виступити на головній сцені «Євробачення» 13 травня.

Читайте такожСупервайзер Євробачення-2017 пояснив відсутність Джамали на червоній доріжці

Таким чином, у фіналі пісенного конкурсу виступатимуть представники Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру та Бельгії.

У фіналі шоу за замовчуванням вже присутні країни-засновниці конкурсу – так званої "Великої п'ятірки": Великобританії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії – та Україна, господар проведення «Євробачення».

До них приєднаються конкурсанти від інших країн, яких визначать у рамках другого півфіналу 11 травня.

Фінальна частина Євробачення відбудеться 13 травня.