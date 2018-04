Євробачення-2017: усі учасники першого півфіналу (відео)

9 травня о 22:00 відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, який цього року проходить в українській столиці Києві. За право пройти до фіналу конкурсу 9 травня боротимуться 18 виконавців, однак вийти на головну сцену Євробачення 13 травня зможуть лише 10 з них.

Водночас за прогнозами букмекерів William Hill, найбільше шансів потрапити до фіналу мають Швеція, Вірменія та Португалія, а найменше – Албанія, Чорногорія та Чехія.

Другий півфінал Євробачення-2017 відбудеться у четвер, 11 травня. За 10 путівок до фіналу тут боротимуться 18 учасників. Ще 6 учасників потраплять до фіналу автоматично: Україна як господарка конкурсу та Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція як засновники та спонсори конкурсу.

Усі учасники першого півфіналу Євробачення-2017 (згідно з порядком виступу):

1. Робін Бенгтссон - I Can't Go On (Швеція)

2. Тамара Гачечиладзе - Keep the Faith (Грузія)

3. Ісая - Don't Come Easy (Австралія)

4. Ліндіта Халімі - World (Албанія)

5. Бланш - City Lights (Бельгія)

6. Славко Калежич - Space (Чорногорія)

7. Norma John - Blackbird (Фінляндія)

8. Dihaj - Skeletons (Азербайджан)

9. Сальвадор Собрал - Amar Pelos Dois (Португалія)

10. Демі - This Is Love (Греція)

11. Кася Moсь - Flashlight (Польща)

12. SunStroke Project - Hey mamma (Молдова)

13. Свала - Paper (Ісландія)

14. Мартіна Барта - My Turn (Чехія)

15. Ховіг - Gravity (Кіпр)

16. Артсвік - Fly with Me (Вірменія)

17. Омар Набер - On My Way (Словенія)

18. Triana Park - Line (Латвія)