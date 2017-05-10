Amnesty International вимагає звільнити всіх затриманих через радянську символіку 9 травня

Amnesty International в Україні вимагає звільнити всіх затриманих за ненасильницьке використання радянської символіки під час акцій 9 травня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби організації.

Зазначається, що українська влада зобов’язана забезпечити свободу слова і свободу мирних зібрань для всіх громадян.

«Заборона символіки, пов’язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 р. закони про «декомунізації») є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком в обмеженні свободи вираження і мирних зібрань з боку української влади», - йдеться у повідомленні.

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В Amnesty International також заявили, що всі затримані демонстранти повинні бути звільнені.

«Ми також вимагаємо ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході демонстрацій», - зазначили в організації.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за різні правопорушення були затримані 50 громадян. Загалом 9 травня в державі відбулося понад 1,5 тис. масових заходів, участь у яких взяли близько 600 тис. осіб. Наймасштабнішими масові заходи були в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Охорону публічного порядку забезпечували понад 30 тис. поліцейських і 1,7 тис. військовослужбовців Нацгвардії.