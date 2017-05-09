День перемоги в Україні: під час масових заходів затримали 50 людей

В Україні під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні за різні правопорушення були затримані 50 громадян.

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Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Департамент комунікації Нацполіції.

Загалом, за його словами, сьогодні в державі відбулося понад 1,5 тис. масових заходів, участь у яких взяли близько 600 тис. осіб. Наймасштабнішими масові заходи були в Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Охорону публічного порядку забезпечували понад 30 тис. поліцейських і 1,7 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

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Фацевич повідомив, що за різноманітні правопорушення до відділків поліції були запрошені 50 громадян – як з питань порушення публічного порядку, так і за використання забороненої комуністичної символіки.

«Під час заходів Національною поліцією, щоб не допустити будь-яких провокацій, вилучалася комуністична символіка, «георгіївські» стрічки, прапори тощо», – зазначив заступник голови Нацполіції, додавши, що були спроби спровокувати і поліцейських, і громадян-учасників масових заходів.

Він також підкреслив, що в усіх таких ситуаціях поліція реагувала практично миттєво, не допускаючи їх розвитку.