У "ЛДНР" різко зросла кількість охочих оформити український біометричний паспорт - "ІС"

На тимчасово окупованих територіях Донбасу різко зросла кількість охочих оформити біометричний паспорт громадянина України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

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«У «ЛДНР» різко зросла кількість охочих оформити біометричний паспорт громадянина України. Відповідно, різко зросла кількість «фірм і організацій», які організовують поїздки на неокуповану територію Донбасу тепер не тільки за покупками і за зняттям коштів у банкоматах, а й використовують «паспортний фактор» у рекламі для залучення нових клієнтів», - написав він.

Тепер, за словами Тимчука, реклама так званих «шоп-турів» за українськими продуктами і ліками супроводжується інформацією про «можливості оформити український біометричний (нового зразка) паспорт».

«Організація таких «турів» вже фіксується на маршрутах до Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Костянтинівки, Сєвєродонецька та Лисичанська, також відзначені рейси до Краматорська і Покровська», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, після набуття чинності рішення про надання Україні безвізового режиму біометричний паспорт дасть можливість українцям їздити до ЄС без віз.