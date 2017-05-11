Рада ЄС затвердила безвіз для України
Після набуття чинності документ звільнить від віз українських власників біометричних паспортів під час поїздок до ЄС.
Рада Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму.
Законодавчий акт Європейського парламенту та Ради було затверджено без обговорення згідно з порядком денним. У ньому йдеться про "звільнення від віз громадян ЄС під час поїздок в Україну і українських власників біометричних паспортів під час поїздок до ЄС".
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні у Брюсселі в рамках засідання непрофільної Ради ЄС - з питань сільського господарства та рибальства (УНІАН: якщо проти ухвалення рішення не виступає жодна держава Євросоюзу, питання виносять для технічного затвердження на засідання непрофільної Ради ЄС, що пришвидшує процедуру. Зокрема безвізовий режим для громадян Грузії розглядали міністри з питань енергетики країн ЄС, а для громадян Молдови – міністри транспорту).
Рада ЄС анонсувала введення безвізу для України, опублікувавши пояснювальне відео.
Документ президенти Європарламенту та Ради ЄС мають підписати у ЄП 17 травня. Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.
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Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що очікує на набуття чинності безвізового режиму з ЄС для українців 11 червня.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Днем раніше відбулося обговорення питання безвізу, під час якого було констатовано, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом "навіть перевершила очікування" у плані втілення реформ.
26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (COREPER) також підтримав це рішення.
28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене COREPER та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.