Рада ЄС затвердила безвіз для України

Рада Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму.

Законодавчий акт Європейського парламенту та Ради було затверджено без обговорення згідно з порядком денним. У ньому йдеться про "звільнення від віз громадян ЄС під час поїздок в Україну і українських власників біометричних паспортів під час поїздок до ЄС".

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні у Брюсселі в рамках засідання непрофільної Ради ЄС - з питань сільського господарства та рибальства (УНІАН: якщо проти ухвалення рішення не виступає жодна держава Євросоюзу, питання виносять для технічного затвердження на засідання непрофільної Ради ЄС, що пришвидшує процедуру. Зокрема безвізовий режим для громадян Грузії розглядали міністри з питань енергетики країн ЄС, а для громадян Молдови – міністри транспорту).

Рада ЄС анонсувала введення безвізу для України, опублікувавши пояснювальне відео.

Документ президенти Європарламенту та Ради ЄС мають підписати у ЄП 17 травня. Після підписання законодавчий акт має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

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Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що очікує на набуття чинності безвізового режиму з ЄС для українців 11 червня.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Днем раніше відбулося обговорення питання безвізу, під час якого було констатовано, що Україна у виконанні вимог для запровадження безвізового режиму з Євросоюзом "навіть перевершила очікування" у плані втілення реформ.

26 квітня Комітет постійних представників країн - членів Європейського Союзу (COREPER) також підтримав це рішення.

28 лютого завершилися міжінституційні переговори між Європарламентом, Радою ЄС і Єврокомісією щодо ухвалення рішення з візової лібералізації для України. Це рішення було підтверджене COREPER та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод.