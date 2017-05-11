У міграційній службі повідомили, що близько 3,3 мільйона українців отримали біометричні паспорти

Близько трьох мільйонів 300 тисяч громадян України станом на 11 травня 2017 року оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон, повідомив Радіо Свобода керівник прес-центру Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

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Він уточнив, що, зокрема, за останній місяць такі паспорти отримали 100 тисяч людей.

Біометричні паспорти необхідні для майбутніх безвізових поїздок до Європейського союзу.

Рада міністрів Євросоюзу 11 травня схвалила остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму. Рішення ще мають підписати і офіційно опублікувати. Очікується, що безвізовий режим ЄС з Україною запрацює 11 червня.