Всі квитки на Євробачення продано

Всі квитки на останнє неефірне шоу фіналу Євробачення-2017, а також на вечірнє шоу, яке у прямому ефірі дивитимуться мільйони телеглядачів, і за результатами якого стане відоме ім’я переможця цьогорічного пісенного конкурсу, продано. Про це повідомили у прес-службі Євробачення.

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Переможниця минулорічного конкурсу Джамала в суботу ввечері у своєму Facebook написала, що шукає 4 квитки для своїх племінників. Як свідчать коментарі під постом - добрі люди таки знайшлися: співачці пропонували і квитки, і волонтерський бейдж, і навіть акредитацію.

Загалом на 9 шоу Євробачення було розповсюджено понад 64000 квитків. Їх продавали із 14 лютого. Ціни стартували від 8 євро, найдорожчий квиток обійшовся покупцеві у 500 євро. Глядацька зала головної арени вміщує більше дев’яти тисяч людей. У двох секторах трибун обладнані також місця для людей, які користуються візками.

Гранд-фінал конкурсу стартує о 22:00, пряму трансляцію можна дивитись і на сайті УНІАН.