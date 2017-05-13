У Києві відбувається фінал Євробачення-2017 (подію завершено)

У Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 почався фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.

За результатами першого півфіналу у фінал пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія.

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Переможцями другого півфіналу стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.

Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна як переможець минулорічного пісенного конкурсу.

26 країн виступатимуть у такому порядку:

1. Ізраїль

2. Польща

3. Білорусь

4. Австрія

5. Вірменія

6. Нідерланди

7. Молдова

8. Угорщина

9. Італія

10. Данія

11. Португалія

12. Азербайджан

13. Хорватія

14. Австралія

15. Греція

16. Іспанія

17. Норвегія

18. Великобританія

19. Кіпр

20. Румунія

21. Німеччина

22. Україна

23. Бельгія

24. Швеція

25. Болгарія

26. Франція

Трансляція фіналу Євробачення буде доступна о 22:00