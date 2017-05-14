У Києві пройшов фінал Євробачення-2017 (фоторепортаж)
02:29, 14 травня 2017Суспільство
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Українська столиця провела європейське свято музики та розмаїття.
Конкурсанти виступали перед більш ніж 9000 глядачів у залі / Фото УНІАН
У Києві пройшов фінал пісенного конкурсу Євробачення. Переможцем став Сальвадор Собрал, а отже Україна передала право проведення конкурсу наступного року Португалії.
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Конкурсанти виступали перед більш ніж 9000 глядачів у Міжнародному виставковому центрі. Фінальне шоу конкурсу транслювалося 45 різними країнами, включаючи Австралію та Сполучені Штати Америки.
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