Під час виступу Джамали на Євробаченні стався конфуз із голими сідницями (відео)
01:29, 14 травня 2017Суспільство
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Скандально відомий Седюк "виступив" на Євробаченні.
Кадр із трансляції
Під час виступу Джамали на Євробаченні на сцену вийшов чоловік у прапорі Австралії та показав усім глядачам голі сідниці. Його миттєво вивели охоронці. Як повідомляє ТСН, цим чоловіком був скандально відомий пранкер Віталій Седюк.
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