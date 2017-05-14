Сестра переможця Євробачення розкрила секрет своєї пісні

Сестра представника Португалії на музичному конкурсі Євробачення-2017 Сальвадора Собрала та автор пісні Amar pelos dois Луіса Собрал розповіла, в чому полягав успіх композиції, як пише "Новое время".

«Коли я думала про цю пісню, я уявляла, що людей привабить простота. Простота пісні була ключем, вона відрізняла її від усього, що було на конкурсі. Простота і те, як мій брат її виконав – це основне. Коли він співав, я бачила в його очах кожне слово. Він зробив її особливою», - заявила Луіса.

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Вона додала, що її брат – гарний виконавець. «Іноді я думаю, що я можу дати своєму брату заспівати Happy Birthday – і він це зробить блискуче», - сказала авторка пісні переможця Євробачення-2017.

Зазначимо, коли Собрал вдруге піднявся на сцену, щоб виконати свою пісню як переможець, то назвав свою сестру найкращим композитором та запросив її заспівати з ним.

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами глядацького голосування і оцінок журі з різних країн світу, переможцем Євробачення-2017 став представник Португалії - Сальвадор Собрал з піснею Amar pelos dois.