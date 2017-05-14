Переможцем Євробачення-2017 стала Португалія

У Києві сьогодні, 13 травня, відбувся фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийшло 26 учасників пісенного конкурсу.

Перемогу здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із 758 балами.

Друге місце отримав Крістіан Костов з Болгарії із 615 балами. Молдовський гурт Sunstroke Project став третім із 374 балами.

Група О.Torvald, яка представляла Україну на Євробаченні-2017 з піснею "Time", зайняла 24 місце з 26. Україна отримала від глядачів та суддів 36 балів.

Як повідомляв УНІАН, за результатами першого півфіналу у фінал пройшли: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр, Бельгія.

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Переможцями другого півфіналу стали конкурсанти з Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії.

Крім того, автоматично у фінал потрапляють 5 представників країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна як переможець минулорічного пісенного конкурсу.