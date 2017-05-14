Від Пономарьова до Галича: історія виступів українських зірок на Євробаченні (відео)

На Євробаченні-2003 Олександр Пономарьов із піснею «Hasta la Vista» зайняв 14-е місце.

У 2004 році Руслана перемогла на конкурсі з піснею «Wild Dances».

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У 2005 році гурт «Ґринджоли» виступив на конкурсі з гімном Помаранчевої революції «Разом нас багато», зайнявши 19 місце.

На Євробаченні-2006 Україна посіла 7 місце, відправивши на конкурс Тіну Кароль з піснею «Show me your love».

У 2007 році сенсацією Євробачення стала Вірка Сердючка з піснею «Dancing Lasha Tumbai», вона посіла 2 місце.

У 2008 році Ані Лорак з піснею «Shady Lady» посіла 2 місце.

На Євробаченні-2009 Світлана Лобода з піснею «Be My Valentine!» посіла 12 місце.

У 2010 році Україна зайняла 10 місце, відправивши на конкурс Alyosha з піснею «Sweet People».

4 місце для України виборола у 2011 році Міка Ньютон з піснею «Angel».

У 2012 році Гайтана з піснею «Be My Guest» посіла 15 місце.

На Євробаченні-2013 Злата Огнєвіч посіла 3 місце з піснею «Gravity».

6 місце зайняла Україна у 2014 році, відправивши на конкурс Марію Яремчук із піснею «Tick-Tock».

У 2016 році Джамала здобула для України перемогу із піснею «1944».

Гурт O.Torvald виступив у 2017 році із піснею «Time», отримавши 24 місце.