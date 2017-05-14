На Євробаченні-2017 Україна зайняла 24 місце з 26 (таблиця результатів)

Група О.Torvald, яка представляла Україну на Євробаченні-2017 з піснею "Time", зайняла 24 місце з 26. Україна отримала від глядачів та суддів 36 балів. Німеччина та Іспанія, які посіли дві останні сходинки, отримали 6 та 5 балів.

Переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал із 758 балами.

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