Фінал Євробачення-2017: хто голосував за Україну

На офіційному сайті Євробачення оприлюднили підсумкові бали глядацького голосування і голосування журі, повідомляє "112 Україна".

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Україна, яку представляла група О.Тorvald, отримала по 7 балів від телеглядачів Чехії та Італії. 4 бали – від Грузії, 3 – від Португалії. 2 бали віддали єврофани з Польщі, один – з Білорусі.

Від національних журі O. Torvald одержав такі оцінки: 7 від Азербайджану, 4 від Ізраїлю і 1 від Болгарії.

В сумі група набрала 36 балів і посіла 24 місце з 26.

Переміг на Євробаченні-2017 представник Португалії Сальвадор Собрал. Другим став представник Болгарії Крістіан Костов (615 балів). Третє місце посіли представники Молдови Sunstroke Project (374).