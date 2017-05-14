Керуючий справами УПЦ привітав українських жінок з Днем матері

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич) привітав українських жінок з Днем матері.

Владика побажав, щоб Господь зі Своєю Пречистою Матір’ю і усіма святими допомагав жінкам нести хрест материнства, повідомляє Центр інформації УПЦ.

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"Мама - просте, але найдорожче слово, яке несе тепло, ласку, ніжність та любов. Материнство - найперше благословення Боже і Божа любов, явлені ще праматері Єві. Мама - найдорожче, що є у нашому житті. День матері - свято найчудовішої для кожного з нас людини на землі", - сказав владика Антоній.

Нагадаємо, що святкування Дня матері в нашій країні було встановлено в 1999 році Указом Президента України. Щорічно матерів вшановують у другу неділю травня.

Як повідомлялося, цього року напередодні свята Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій зустрівся з матерями українських військовополонених, підтримав і запевнив, що Церква робить усе можливе для звільнення з полону їхніх синів.