Сьогодні в Україні відзначається День матері (відео)
10:00, 14 травня 2017Суспільство
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День матері у світі відзначається у другу неділю травня.
Сьогодні в Україні відзначається День матері / Фото УНІАН
В цей день вітають всіх мам та жінок, які очікують появи малюків.
«Материнську неділю» почали відзначати у великій Британії з XVII по XIX століття. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом.
Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни.
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В Україні День матері почали відзначати у другу неділю травня у Львові в 1929 році. Пізніше свято заборонила радянська влада в 1939 році. День матері повернувся в Україну лише в 1990-м.
Сьогодні в Україні відзначається День матері
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