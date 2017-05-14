Сьогодні в Україні відзначається День матері (відео)

В цей день вітають всіх мам та жінок, які очікують появи малюків.

«Материнську неділю» почали відзначати у великій Британії з XVII по XIX століття. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив День матері національним святом.

Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 23 країни.

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В Україні День матері почали відзначати у другу неділю травня у Львові в 1929 році. Пізніше свято заборонила радянська влада в 1939 році. День матері повернувся в Україну лише в 1990-м.