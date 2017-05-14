У Сумах невідомі в масках відібрали у чоловіка сумку з $20 тисячами

У Сумах двоє невідомих в масках відібрали у чоловіка сумку, в якій було 20 тисяч доларів.

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Як повідомила УНІАН начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Сумській області Ельвіра Біганова, повідомлення про пограбування в під'їзді будинку на вул. Лермонтова було зареєстровано вчора, 13 травня.

"Чоловіка пограбували двоє невідомих у масках, які, ймовірно, зникли на автомобілі ВАЗ-2110 темно-зеленого кольору. Весь особовий склад поліції Сумської області орієнтований на пошук зловмисників", - сказала Біганова.

За фактом пограбування порушено кримінальну виробництво за ч. 5 ст. 186 (грабіж, вчинений у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Поліція просить городян повідомляти будь-яку інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до пограбування, на гарячу лінію "102".