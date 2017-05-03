У Києві грабіжники в шоломах пограбували ювелірний магазин

Сьогодні, 3 травня, в столичному мікрорайоні Оболонь двоє чоловіків в мотоциклетних шоломах зайшли в ювелірний магазин і, погрожуючи зброєю, забрали прикраси. Про це повідомляє прес-службаНацполиции Києва.

Інцидент стався о 12.20.

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Встановлено, що нападників було двоє, вони були одягнені у темний одяг і шоломи. Зайшовши в магазин, зловмисники почали погрожувати пістолетом і гранатою, а коли забрали ювелірні вироби, втікли на скутері без номерних знаків.

На місці працюють правоохоронці, які спілкуються зі свідками і встановлюють обставини вчинення правопорушення.

Відомості про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Оболонського управління поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Сума збитку встановлюється.