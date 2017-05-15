Спецслужби РФ вербують представників українських патріотичних організацій - Грицак

Російські спецслужби вербують представників українських патріотичних організацій та вводять до їхнього складу своїх агентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу в Києві.

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"Ми бачимо цілу систему, це не є поодинокі випадки в якомусь конкретному місці чи акція, присвячена якійсь конкретній події. Ми бачимо системну роботу цих (російських) спецслужб. Одним з таких протестних ініціаторів так званих акцій на території нашої держави є лідер (радикальної організації) "Наждак" Микола Дульський, який на сьогодні переховується в Москві", - заявив голова СБУ.

"Я не хочу звинувачувати усіх представників "Наждака", які продовжують діяти в місті Києві, брати участь у громадсько-політичному житті столиці України, я хотів сказати, що традиційно спецслужби на сьогодні ворожої для нас країни використовують такий метод як вербовку з числа патріотично налаштованих громадян своїх агентів. Інший варіант – це введення своїх джерел у патріотичне середовище", - сказав Грицак.

Як повідомляв УНІАН, працівники СБУ встановили, що замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації "Наждак" Микола Дульський, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства. Зокрема, мова йде про обстріл Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку та синхронізовану з ним у часі спробу перекриття траси "Львів – Рава-Руська".