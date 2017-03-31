СБУ встановила замовника обстрілу польського консульства і провокацій на трасі під Львовом

18:31, 31 березня 2017
Суспільство
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Замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський.

29 березня близько 150 невідомих осіб влаштували акцію з перекриття руху транспорту на трасі

Як встановили оперативники спецслужби, замовником реалізації протиправного задуму російських спецслужб є лідер радикальної громадської організації «Наждак» Микола Дульський, який переховується на території РФ, і якого розшукують українські правоохоронці за погрозу вбивства, як повідомляє прес-служба СБУ.

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Дульський – відомий агент впливу російських спецслужб, який за гроші веде активну антиукраїнську діяльність з 2015 року. Також встановлено, що його група причетна до замовних протестних заходів 15 березня біля Центрвиборчкому.

Уже 30 березня у організаторів фейкової акції проведено невідкладні процесуальні слідчі дії – три обшуки в Києві, три огляди житла у Львові та один у Нетішині на Хмельниччині.

Двом організаторам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теги: #СБУ#траса#організатор#перекриття