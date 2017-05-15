У Києві на День незалежності пройде військовий парад

Президент України Петро Порошенко доручив Кабміну затвердити та забезпечити проведення заходів до річниці Дня незалежності. Про це йдеться в указі глави держави "Про відзначення 26-ї річниці незалежності України".

Так, планом заходів передбачено 23 серпня 2017 року, у День державного прапора України, церемонію урочистого підняття стяга у різних містах країни. 24 серпня 2017 року, у День незалежності України, - параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності у Києві.

Також на День незалежності мають пройти церемонії покладання у місті Києві та інших населених пунктах квітів до пам'ятників і пам'ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО.

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Крім того, Порошенко пропонує звернутися до релігійних організацій з пропозицією провести 24 серпня 2017 року молебні за Україну.

"Міністерству внутрішніх справ України, Нацполіції України, Службі безпеки України, обласним, Київській міській державним адміністраціям ужити заходів із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів з нагоди Дня державного прапора України та 26-ї річниці незалежності України", - йдеться в указі президента.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2016 року на Майдані Незалежності у Києві пройшло урочисте проходження парадних розрахунків підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та інших силових структур.

Окрім того, центром Києва пройшла військова техніка.

Вперше за часів незалежності військова техніка Хрещатиком пройшла у 1998 році. До цього чотири роки паради на День незалежності відбувалися без неї.